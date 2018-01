Bragantino pode reforçar a Ponte Preta O Bragantino subiu à primeira divisão do Campeonato Paulista no último final de semana, mas quem pode ganhar a recompensa é a Ponte Preta. O presidente do clube de Bragança Paulista, Marco Antônio Abi Chedid, declarou que está disposto a liberar qualquer jogador para o time campineiro, clube presidido por ele entre os anos de 1991 e 1993. No momento, os campineiros já solicitaram dois jogadores que se destacaram na campanha vitoriosa do Bragantino: os irmãos Edu (meia) e Didi (atacante). Didi, por sua vez, foi o artilheiro da Série A-2 com 14 gols. "Qualquer jogador que a Ponte Preta solicitar, vamos liberar sem nenhum problema", disse Chedid. Por enquanto, a diretoria da Ponte Preta ainda não se pronunciou oficialmente a respeito do assunto. O meia Harison já anunciou oficialmente que não irá defender a camisa da Ponte no restante do Campeonato Brasileiro. Em princípio, nenhum reforço à altura será contratado. Seu provável substituto será o meia Gabriel, contratado junto ao Mogi Mirim no início do Brasileiro. O meia Douglas, do Criciúma, estaria nos planos da diretoria. A Ponte Preta é a vice-líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos ganhos. Seu próximo jogo será contra o Juventude, no sábado, em Caxias do Sul.