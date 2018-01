Bragantino pode usar formação cautelosa contra Santos Tudo parecia caminhar normalmente, mas de repente o técnico Marcelo Veiga resolveu fazer mistério na escalação do Bragantino para o segundo jogo contra o Santos pelas semifinais do Campeonato Paulista. A ausência do meio-campista Moradei, suspenso com três cartões amarelos, trouxe dúvidas ao treinador. A primeira opção seria a entrada de Neizinho, um meia que por várias partidas atuou como titular. Ele tem características mais ofensivas, e atacar é uma necessidade do time de Bragança Paulista, que após o empate sem gols no Pacaembu precisa da vitória no Morumbi, domingo, para chegar à final. Mesmo assim, Veiga testou outras duas opções, mais defensivas, como a entrada do volante Mário e do zagueiro Juliano. E uma delas pode ser aproveitada, pelo menos, no primeiro tempo. O plano do Bragantino seria segurar o empate no começo e tentar a vitória a partir do segundo tempo. ?Jogar de igual para igual com o Santos é uma loucura?, admitiu Marcelo Veiga. Ele apenas confirmou a entrada de Thiago Vieira, retornando após dois jogos de suspensão, na vaga de Luis Henrique, que cumprirá suspensão automática após ser expulso. Depois de treinar no Estádio Marcelo Stefani desde terça-feira, a delegação seguiu para a vizinha Atibaia, onde ficará concentrada. Os treinos de sexta-feira e sábado serão realizados na cidade e, no sábado à tarde, a delegação seguirá para São Paulo. Salários em dia A diretoria acertou os salários dos jogadores nesta quinta-feira, num total de R$ 85 mil, mas ainda não definiu a data para o pagamento do prêmio de R$ 250 mil pela classificação às semifinais. O clube teve parte da renda do primeiro jogo penhorada. Por causa de ações trabalhistas antigas, o time ficou sem R$ 53 mil dos R$ 180 mil a que teria direito. Segundo o presidente Marco Chedid, a questão jurídica está sendo resolvida, para evitar um novo confisco após a partida no Morumbi. A idéia é utilizar o dinheiro das arrecadações para quitar o prêmio acordado. E existe ainda outra promessa, de se pagar R$ 500 mil caso o time chegue à final.