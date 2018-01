Bragantino reabre estádio no Paulista A-2 Duas partidas abrem neste sábado a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Às 16 horas, pelo Grupo 2, o Bragantino enfrentará o Noroeste, na partida que marca a reabertura do estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, depois de mais de um ano de interdição. O Bragantino estreou com um empate por 1 a 1 com o Nacional fora de casa e está na quinta posição, com um ponto. Já o favorito Noroeste, que fez altos investimentos, busca a reabilitação depois de perder por 2 a 0 para o São Bento diante de sua torcida, e está na lanterna, sem pontuar. Mais tarde, às 20h45, o Bandeirante receberá o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Grupo 1. O time de Birigüi estreou com um empate sem gols fora de casa com o Nacional e ocupa a sexta posição, com um ponto. O tricolor bateu o Olímpia por 1 a 0 na primeira rodada e, com três pontos, divide a liderança com o Rio Preto. No domingo, outros oito jogos completam a rodada. Às 10 horas, o São Bento terá pela frente o Guaratinguetá, em Sorocaba. Depois, às 16 horas, acontecerão seis confrontos: o Olímpia receberá o Taquaritinga, o Comercial enfrentará a Francana em Ribeirão Preto, o Rio Preto jogará em casa contra o Mirassol, o Juventus irá receber o Flamengo de Guarulhos na Rua Javari, o Oeste jogará em Itápolis contra o Taubaté e a Matonense irá encarar o Nacional. Fechando a rodada, às 18 horas, o Araçatuba jogará contra o Sertãozinho. Nesta primeira fase os clubes se enfrentam entre si dentro de cada grupo, em dois turnos, passando à segunda fase os quatro primeiros colocados. Classificação da Série A2: Grupo 1 - 1) Rio Preto, Botafogo e Sertãozinho, 3 pontos; 4) Araçatuba, Bandeirante e Taquaritinga, 1; 7) Comercial, Olímpia e Francana, 0 ponto. Grupo 2 - 1) São Bento, Flamengo, Guaratinguetá e Juventus, 3 pontos; 5) Bragantino e Nacional l, 1 ponto; 7) Oeste, Matonense, Taubaté e Noroeste, 0.