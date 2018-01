Bragantino recorre, de novo, ao Vasco Sem alternativa para disputar o Campeonato Paulista da Série A2, a direção do Bragantino voltará a pedir socorro ao Vasco da Gama, seu parceiro ano passado quando o time foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro . Mesmo sob desconfiança de toda a cidade, está tudo pronto para a operação de salvamento chamada de "Bragalhau II". Bragalhau foi o apelido que a torcida deu ao time paulista depois da união com os cariocas. Feito às pressas, não deu certo. A cada dia chegava um jogador diferente, o grupo demorou para se condicionar e enfrentou vários problemas de adaptação à Série B do Brasileiro. Na esperança de fazer algo diferente, o presidente Marco Chedid enviou, nesta sexta-feira, um funcionário ao Rio de Janeiro para formalizar as inscrições de cerca de 20 jogadores. Apenas quatro jogadores devem ser aproveitados do atual elenco, que mantém apenas as categorias de base. A comissão técnica deve ser indicada por Eurico Miranda, presidente vascaíno. O Campeonato Paulista da Série A2 começa no dia 26 de janeiro e o Bragantino estréia em casa diante do Atlético Sorocaba.