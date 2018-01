Bragantino se isola na liderança O Bragantino isolou-se na liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao ganhar o ponto extra diante do Ituano, após o empate de 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Braga venceu por 2 a 1 e chegou aos oito pontos ganhos. O Santo André, jogando em casa, suou bastante para vencer o Comercial, por 2 a 1. O time de Ribeirão Preto continua sem somar ponto. O Mirassol, aproveitando o fator campo, venceu o São José, por 1 a 0. A Paraguaçuense também fez a alegria de sua torcida, ao golear a Francana, por 4 a 1. O Rio Preto também venceu em casa ao fazer 1 a 0 sobre o Sãocarlense, por 1 a 0. Quem marcou passo foi o Olímpia, que empatou com o Nacional, em 1 a 1. Na cobrança de penalidades máximas, o Olímpia perdeu por 3 a 2. No sábado, Juventus e Etti Jundiaí empataram, em 1 a 1, com o time jundiaiense levando o ponto extra nos pênatis (3 a 1). Resultados - Araçatuba 0 X 1 América, Santo André 2 x 1 Comercial, Mirassol 1 X 0 São José, Paraguaçuense 4 X 1 Francana, Olímpia (2) 1 X 1 (3) Nacional, Bragantino ( 2 )1 X 1( 1 ) Ituano, Rio Preto 1 x 0 Sãocarlense e Juventus 1 X 1 Etti Jundiaí (Etti venceu nos pênaltis por 3 a 1).