Bragantino se reabilita na Série A-2 O Bragantino conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista da Série A-2 neste sábado à tarde, ao vencer o Taubaté por 3 a 1, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada da competição. Em sua quinta partida realizada em casa, o Bragantino manteve os 100% de aproveitamento. Com a vitória, o time chega provisoriamente à quarta colocação do Grupo 2, com 16 pontos conquistados em nove partidas. O Taubaté permanece na terceira colocação, com os mesmos 16 pontos. O time da casa marcou com Davi, Edu e Eduardo, com Wellinton diminuindo para o visitante. Todos os gols saíram no segundo tempo.