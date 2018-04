Bragantino se reforça para a Série B com Jocinei, do Corinthians

Com 25 anos, Jocinei atuou no Corinthians de 2013 até o início de 2014. No mesmo ano em que foi contratado pelo time paulistano, sagrou-se vice-campeão da Série A2 do Campeonato Paulista defendendo o Rio Claro.

No ano passado, ele fez parte do elenco da Portuguesa que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, e por isso já conhece bem a competição. É mais um reforço fruto da parceria do Bragantino com o Corinthians.

Antes do volante, já chegaram a Bragança vindos do Parque São Jorge o meia Zé Paulo, os atacantes Brian Riascos e Gustavo Tocantins, o zagueiro Pedro Henrique, além da comissão técnica de Osmar Loss. Ele comandou um jogo-treino nesta tarde, em São Paulo, contra a Portuguesa e venceu por 1 a 0.

O time estreou na Série B perdendo para o CRB, por 2 a 0, em Maceió, depois ganhou em casa do Paysandu, por 1 a 0, e na terceira rodada foi goleado pelo Vitória, por 4 a 1, em Salvador. Na quarta rodada, volta a atuar em casa, desta vez diante do América-MG. Com três pontos e menos quatro gols de saldo, o Bragantino está na zona de rebaixamento ao lado do CRB, na frente apenas de Boa e Mogi Mirim, com um ponto cada.