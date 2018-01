Bragantino usará semana para descansar o corpo e a mente Ao contrário do Santos, que terá um jogo no meio de semana pela Copa Libertadores da América, o Bragantino vai ter a semana toda disponível para se preparar visando o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Para aproveitar esta vantagem, a comissão técnica do time interiorano deu folga geral no domingo e na segunda-feira. "Este descanso será muito salutar, porque os jogadores estão desgastados física e emocionalmente. Não apenas por causa do jogo com o Santos, mas porque nas últimas rodadas nós passamos por momentos difíceis, cansativos e de muita tensão?, justificou o técnico Marcelo Veiga, que reiniciará os trabalhos na terça-feira cedo, no próprio gramado do Estádio Marcelo Stefani. Ainda não está definido, mas provavelmente o time vai ficar concentrado, desde quinta-feira, num hotel na cidade de Atibaia. Com relação ao time, dois desfalques estão certos: o zagueiro Luis Henrique, expulso, e o volante Moradei, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Thiago Vieira poderá volta após cumprir dois jogos de suspensão e o volante Somália, que deixou o campo com uma forte pancada na perna direita, poderá ter tempo para se recuperar. A direção do clube lamentou o fato de que parte da arrecadação de sábado - em torno de R$ 50 mil - foi bloqueada pela Justiça do Trabalho em virtude de uma ação de um antigo funcionário, o massagista João Tomazzini. O clube tinha uma a garantia mínima de ficar com R$ 140 mil da renda líquida.