Bragantino vacila e só empata com reservas do Náutico na Série B

BRAGANÇA PAULISTA - O Bragantino tinha tudo para fazer a lição de casa em Bragança Paulista, mas empatou por 2 a 2 com o Náutico, que jogou com um time reserva por dar prioridade à final do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o time paulista se contentou em somar ao menos seu primeiro ponto nesta rodada inicial da Série B do Campeonato Brasileiro. Já para o Náutico o ponto teve um peso maior, pois a equipe chegou a estar perdendo por 2 a 0 e foi buscar a igualdade longe de seus domínios.

Tássio marcou no último lance do primeiro tempo e Léo Jaime fez o segundo. Hugo, de pênalti, e Leleu aos 45 minutos do segundo, fizeram os gols para a equipe pernambucana. O time paulista começou nervoso e permitiu que o Náutico ameaçasse nos primeiros minutos, mas aos poucos o Bragantino colocou os nervos no lugar e foi melhor em campo. As chances foram sendo criadas com Léo Jaime e principalmente com Gustavo.

E, no último lance da primeira etapa, Pará bateu falta da esquerda e Tássio subiu sozinho no segundo pau e cabeceou firme. A bola explodiu no travessão, no braço de Alessandro e morreu no fundo das redes: 1 a 0 Bragantino. No segundo tempo quase nada mudou. O Braga seguiu melhor e desperdiçando chances. Mas, aos 23 minutos, num contra-ataque Léo Jaime ampliou: 2 a 0. A resposta do Náutico, entretanto, veio no lance seguinte. Pará derrubou João Ananias dentro da área e o pênalti foi marcado. Hugo bateu aos 26 minutos e diminuiu: 2 a 1.

Antes do término do jogo o Bragantino quase marcou mais um. Gustavo, o melhor em campo, foi derrubado quase em cima da risca da grande área. Guilherme bateu forte, mas a bola subiu demais e foi para a linha de fundo. Como no primeiro tempo, tudo parecia definido no placar, mas Leleu recebeu uma bola na entrada da área e depois de a zaga ficar olhando, bateu forte no ângulo superior esquerdo Leandro Santos: 2 a 2.

O Bragantino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e enfrenta o Avaí. O Náutico esquece a Série B no meio de semana, já que decide o estadual contra o Sport precisando da vitória para levar a decisão para os pênaltis porque perdeu por 2 a 0 o primeiro jogo. No Brasileiro volta a campo somente no sábado, às 16h20, na Arena Pernambuco, onde enfrenta o Vila Nova-GO pela segunda rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 2 NÁUTICO

BRAGANTINO - Leandro Santos; Alex Moraes, Guilherme e Yago; Gedeílson, Francesco, Fabiano (Robertinho), Gustavo e Pará (André Astorga); Léo Jaime e Tássio (Paulinho). Técnico - Marcelo Veiga.

NÁUTICO - Alessandro; João Ananias, Diego, William Alves e Izaldo (Leleu); Gustavo Henrique, Rodrigo Possebon (Elder Maurílio), Roberson e Liniker; Geovane (Renato) e Hugo. Técnico - Lisca.

Gols - Tássio aos 47 minutos do primeiro tempo. Léo Jaime aos 23, Hugo, pênalti, aos 26 e Leleu aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (SC).

CARTÕES AMARELOS - Alex Moraes E Francesco (Bragantino). Lineker, Izaldo E Roberson (Náutico).

RENDA - R$ 11.590,00 .

PÚBLICO - 884 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, em Bragança Paulista (SP).