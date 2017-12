Bragantino vai jogar em Indaiatuba O Bragantino perdeu mais uma batalha contra a Justiça de Bragança Paulista para liberar o estádio Marcelo Stéfani. Como o local continua interditado, a Federação Paulista de Futebol confirmou que o jogo do Paulista da Série A2 contra a Matonense será realizado sábado, às 16 horas, em Indaiatuba, no estádio do Primavera, o Ítalo Mário Limonggi. A juíza Tomia Yakuto, da 3ª Vara Cível de Bragança, não aceitou os laudos da Prefeitura da cidade, que liberou o estádio para receber até 10 mil torcedores, e nem o parecer da Polícia Militar, que garantia a presença de dois mil torcedores com segurança. A juíza determinou um perito para avaliar as reformas e adaptações feitas pela administração do clube. A promotoria também não ficou atrás, vetando o estádio por falta de um telefone na sala da polícia e pela falta de luzes de emergências.