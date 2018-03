Bragantino vence a primeira na Série A2 O Bragantino conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2, nesta quarta-feira à tarde, ao vencer o Taubaté, por 4 a 2, no estádio Nicolau Alayon, do Nacional. O jogo foi realizado em São Paulo porque o estádio Marcelo Stéfani, de Bragança Paulista, continua interditado pela Justiça. O resultado deixou o Bragantino em sexto lugar no Grupo 2, com cinco pontos. O Taubaté é terceiro com nove. Pelo menos desta vez, o time de Bragança correspondeu, marcou gols e mereceu a vitória. Douglas (2), Betão e Tupã marcaram para o time vencedor, enquanto Chokito, de falta, e Abraão diminuíram para o time do Vale do Paraíba. Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela oitava rodada. No sábado, às 20h45, o Bragantino enfrenta Flamengo, em Osasco, já que seu estádio segue interditado pelo Ministério Público. No domingo, às 16 horas, o Taubaté vai até Limeira encarar a líder Internacional.