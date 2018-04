Bragantino vence ABC e se aproxima do G-4 na Série B

No duelo da reabilitação, o Bragantino se deu melhor ao vencer o ABC por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, no fechamento da 19.ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time paulista em oitavo lugar, com 29 pontos, a quatro do primeiro clube no G-4. A equipe potiguar continua com apenas 15 pontos, na penúltima posição, só na frente do Campinense, que soma 14 pontos.

Os dois times entraram em campo para esquecer a rodada passada. O Bragantino tinha perdido para o Brasiliense por 2 a 1, na Boca do Jacaré, enquanto o ABC tinha decepcionado a sua torcida no Frasqueirão, ao cair diante do lanterna Campinense, também por 2 a 1.

Nem a baixa temperatura foi motivo para esfriar o futebol do Bragantino. Pelo contrário, o time paulista entrou em campo em alta velocidade e logo definiu o resultado. Aos sete minutos, após triangulação na grande área, Magrão deu um passe perfeito para Léo Jaime. Ele bateu na saída do goleiro Ranieri, que tocou na bola, mas não evitou o gol.

O Bragantino manteve o ritmo forte, às vezes até afoito, e ainda contou com um adversário apático e desligado. Aos 26 minutos, após cruzamento da esquerda, Paulinho desviou e o goleiro Ranieri deu rebote. A bola sobrou para o próprio Paulinho chutar forte e fazer 2 a 0. Aos 36 minutos, Lúcio cruzou da esquerda, Magrão fez o corta-luz e a bola ficou para Paulinho marcar o terceiro.

O ABC ainda tentou equilibrar as ações com as entradas de Rogério e Ivan, mas não se encontrou no primeiro tempo. Na volta dos vestiários, o time potiguar voltou com outra disposição, mais adiantado e buscando diminuir o placar. Chegou a criar algumas chances, diante de um Bragantino que apenas tratou de segurar o resultado, mas não conseguiu marcar.

Toda a 20.ª rodada da Série B será realizada na próxima terça-feira. O Bragantino enfrenta o São Caetano, às 21h50, fora de casa. Já o ABC recebe a Ponte Preta, às 21 horas, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

BRAGANTINO 3 X 0 ABC

Bragantino - Gilvan; Kadu, Maurício e Robson (Émerson); Diego Macedo, Mário, Paulinho, Lúcio e Santos; Léo Jaime (Adãozinho) e Magrão (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Veiga

ABC - Ranieri; Bosco, Fabiano, Rafael e Rogerinho; Audálio, Marquinhos Mossoró (Ivan), Augusto Recife e Alexandre Oliveira (Rogério); Ricardinho (Gedeon) e Selmir. Técnico: Flávio Lopes

Gols - Léo Jaime, aos sete, e Paulinho, aos 26 e aos 35 minutos do primeiro tempo

Árbitro - Luis Antônio Silva dos Santos (RJ)

Cartões amarelos - Robson e Diego Macedo (Bragantino); Augusto Recife e Rafael (ABC)

Renda - R$ 5.295,00

Público - 483 pagantes

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)