Bragantino vence Barueri e pega o Santos na semifinal O Bragantino sofreu, mas garantiu a última vaga para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Grêmio Barueri por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP), pela última rodada da primeira fase. Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 35 pontos e ficaram com o quarto lugar. Já o Barueri terminou em 14.º, com 20 pontos. Agora, o Bragantino enfrentará nas semifinais o líder Santos. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) deve fazer uma reunião com os times classificados para definir as datas, horários e locais dos jogos das semifinais, que devem acontecer no Morumbi e Pacaembu. O Bragantino sentiu a pressão do jogo e teve muitas dificuldades na criação de jogadas em todo o primeiro tempo. Nervosos, os donos da casa abusaram nos erros de passes e o Barueri aproveitou para levar perigo nos contra-ataques. As duas melhores chances da etapa foram do time da Grande São Paulo. Aos 37 minutos, o zagueiro Kadu tirou mal após cruzamento da direita e o atacante Pedrão pegou a sobra e soltou a bomba de fora da área, mas o goleiro Felipe espalmou para fora. Na cobrança do escanteio, um minuto depois, o zagueiro Batatais cabeceou e Felipe fez outro milagre. O cenário da segunda etapa foi a mesma da primeira, com apenas um diferença, o Barueri parou de encaixar os contra-ataques. Com ao passar do tempo a pressão da equipe de Bragança Paulista aumentou. O gol que abriu o caminho da vitória, entretanto, saiu apenas aos 25 minutos da segunda etapa. O lateral André cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Luís Henrique subiu com estilo para abrir o placar. Aos 34?, Everton fez boa jogada pela direita e cruzou para o atacante Bill desviar de letra e decretar a classificação. No final, aos 45, Pedrão ainda descontou para os visitantes. BRAGANTINO 2 X 1 GRÊMIO BARUERI Bragantino - Felipe; Kadu, Zelão e Luis Henrique; Robson (Leandro), Moradei, Adriano (Bill), Neizinho (Somália) e André; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Grêmio Barueri - Gilvan; Ricardo Bosco (Fabrício), Anderson Marques, Batatais e Zeziel; Nilton, Júlio, Giuliano (Ivan) e Júlio César (Kanu); Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Fábio Luis (interino). Gols - Luís Henrique, aos 25, Bill, aos 34, e Pedrão, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Zeziel, Giuliano, Ricardo Bosco e Bill. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP).