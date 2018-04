Bragantino vence de virada e mantém ponta da Série C

O Bragantino levou um susto, mas conseguiu virar o placar e vencer o Nacional-PB por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande. Com este resultado, o time paulista manteve a liderança isolada da fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, agora, com 19 pontos. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Dono da única campanha invicta, o time segue firme na sua luta para chegar à Série B. O lanterna Nacional continua com apenas dois pontos. Outros dois jogos foram realizados nesta tarde pela nona rodada. Bahia e Atlético-GO empataram, por 1 a 1, na Fonte Nova, em Salvador, para quase 60 mil pessoas. O tricolor baiano, com 16 pontos, é terceiro colocado, enquanto o time goiano, com 12 pontos, está em sexto. O Crac, que manda seus jogos em Urberlândia-MG, também levou um grande susto. Sofreu um gol aos 41 minutos do Barras-PI, mas conseguiu a virada nos acréscimos. Dessa forma, fica em quarto lugar, com 15 pontos. O vice-líder é o Vila Nova, com 16 pontos, após vencer o ABC, por 3 a 0, no sábado. A 10.ª rodada será realizada na quarta-feira. Os quatro primeiros colocados desta fase vão garantir o acesso para a Série B, em 2008.