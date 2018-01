Bragantino vence e lidera Paulista A-2 Em seu retorno ao Estádio Marcelo Stéfani, após mais de um ano de interdição, o Bragantino venceu o Noroeste por 2 a 1 na tarde deste sábado, em Bragança Paulista (SP), na abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com este resultado, o time da casa conseguiu sua primeira vitória e chega aos quatro pontos, ocupando a liderança provisória do Grupo 2, enquanto o favorito Noroeste sofreu sua segunda derrota consecutiva e fica na última posição (10.º), ainda sem pontuar. O Bragantino abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo, com Rubens. Aos 26 minutos da etapa final, o mesmo Rubens ampliou para os donos da casa. Borebi, artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, com oito gols, aos 33 minutos do segundo tempo, descontou para o time de Bauru. Na próxima rodada, no dia 5 de fevereiro, o Bragantino irá enfrentar o Guaratinguetá, na casa do adversário, enquanto, na véspera, o Noroeste irá enfrentar a Matonense, em Bauru. Ainda neste sábado, Bandeirante e Botafogo se enfrentam em Birigüi(SP). No domingo, outros oito jogos completam a segunda rodada.