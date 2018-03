Bragantino vence e também se classifica Nas três partidas realizadas na tarde deste sábado pela 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Bragantino foi quem teve melhor sorte. Jogando em casa, o alvinegro de Bragança Paulista venceu o Juventus por 3 a 2 e garantiu-se na segunda fase. O time da Capital, por sua vez, já estava classificado por antecipação. Com o resultado, o Bragantino ficou na terceira posição do Grupo 2, com 32 pontos, enquanto o Juventus, mesmo com a derrota, permaneceu na vice-liderança, com um ponto a mais. Também pelo Grupo 2, o Oeste, que não tem mais aspirações no campeonato, venceu o Guaratinguetá, por 2 a 1, de virada. Com a vitória em casa , o time de Itápolis ficou na sétima posição, com 20 pontos. Já o Guará permanece na oitava posição, com 15 pontos, e segue ameaçado de rebaixamento, já que existe a possibilidade, ainda que remota, de ser ultrapassado na pontuação pelo Flamengo. Pelo Grupo 1, o Araçatuba sofreu para vencer em casa o Botafogo por 4 a 2, num jogo que só teve emoção no segundo tempo. Com o resultado, o time da casa ficou na terceira posição, com 26 pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto ficou na sétima colocação, com 22 pontos.