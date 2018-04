Bragantino vence Ituano com dois gols de Finazzi O Bragantino conseguiu a sua reabilitação no Campeonato Paulista ao bater o Ituano por 2 a 1 neste domingo à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do estadual. Além de esquecer a derrota em casa para o Mirassol há uma semana, o time de Bragança Paulista subiu para a sétima posição, com 12 pontos. Já o Ituano continua com oito, em 15.º, e passa a se preocupar com o rebaixamento.