Bragantino vence Novorizontino de virada e encerra jejum no Paulistão

Depois de uma sequência de seis jogos sem vencer no Paulistão, o Bragantino se reencontrou com a vitória na manhã deste domingo. No Nabi Abi Chedid, bateu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, em jogo válido pela nona rodada, e ganhou uma posição na tabela.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

+ Mais notícias do Cameponato Paulista

Com o resultado, o time de Bragança Paulista está na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos, mas ainda corre o risco de perder a posição para o Ituano. O Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo C, com 11 pontos, e pode ser ultrapassado pela Ferroviária.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Novorizontino começou o jogo mais ligado e logo nos primeiros minutos deu trabalho para os defensores adversários. Aos 17 minutos, abriu o placar com um gol de Juninho, que aproveitou sobra após chute travado pela defesa e bateu de longe para acertar o fundo da rede. A partir do momento em que os visitantes abriram o placar, o Bragantino acordou e passou a dominar o jogo.

Nos minutos seguintes, o time obrigou o goleiro Oliveira a fazer boa defesa em chute de Schuster e ainda acertou uma bola no travessão em finalização de Léo Jaime. Depois de outras tentativas, desencantou nos minutos finais. Com dois gols de cabeça, de Lázaro, aos 42 minutos, e Matheus Peixoto, aos 43, conseguiu a virada.

No segundo tempo, os jogadores mostraram desgaste pelo forte calor que fazia em Bragança Paulista e o ritmo da partida caiu bastante. O Bragantino chegou com perigo apenas em uma cobrança de falta de Mattis, que parou em defesa de Oliveira, aos 20 minutos, enquanto o Novorizontino chegou com uma bola na trave após chute de Francis.

Aos 45 minutos, Lázaro foi expulso e o Bragantino ficou com um a menos. Os visitante tentaram aproveitar a vantagem e pressionaram, mas sem sucesso.

O Novorizontino volta a campo no próximo sábado para enfrentar Ituano no Jorge Ismael de Biasi, às 21h30. O Bragantino, por sua vez, tem compromisso no dia 5, segunda-feira, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 20 horas.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 1 NOVORIZONTINO

BRAGANTINO - Alex Alves; Diego Macedo (Ewerton), Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, William Schuster e Vitinho; Gerley (Danilo Bueno), Léo Jaime (Anderson Ligeiro) e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Anderson Salles, Éder e Tallyson; Jean Patrick (Jean Carlos), Adilson, Goiano e Everton (Lucas Siqueira); Cléo Silva, Juninho (Francis) e Alisson Safira. Técnico: Doriva.

GOLS - Juninho, aos 17, Lázaro, aos 42, e Matheus Peixoto, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Macedo e Lázaro (Bragantino); Juninho e Everton(Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Lázaro (Bragantino).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Belotte.

PÚBLICO - 872 pagantes.

RENDA - R$ 19.700,00.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP).