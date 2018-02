Bragantino vence o apagado Noroeste em Bragança Paulista Irreconhecível em campo, o Noroeste foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols de Alex Afonso e Everton fizeram o Braga chegar aos 19 pontos, na 7.ª colocação. O Noroeste caiu para 4.º, com 21. O primeiro tempo foi todo do Bragantino. A equipe da casa criou cinco boas chances para abrir o placar, mas só conseguiu aproveitar uma. Aos 17 minutos, Alex Afonso tabelou com Everton e chutou na saída do goleiro Fabiano. Na segunda etapa, o Bragantino demonstrou toda sua superioridade. Teve o domínio da posse de bola e, conseqüentemente, as chances de fazer os gols. Aos 28, Everton recebeu livre e bateu cruzado, para marcar o segundo gol. O Noroeste ainda arranjou tempo de diminuir a vantagem adversária. Aos 47, Edno bateu pênalti e fez o único gol dos visitantes. Bragantino 2 x 1 Noroeste Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Júlio César (Robson), Mário, Moradei, Rubens (Kadu) e Andrezinho; Alex Afonso (Bill) e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Noroeste - Fabiano; Fábio, Toninho (Bruno Campos) e Bonfim; Márcio Gabriel, Deda, Hernani, Edno e Ernani Germano (Neílton); Vandinho e Bruno Mineiro (Otacílio Neto). Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra Gols - Alex Afonso, aos 17 minutos do 1.º tempo. Everton, aos 28 e Edno, aos 47 minutos do 2.º tempo. Cartão amarelo - Alex Afonso, Everton, Andrezinho, Hernani, Ernani Germano e Deda. Renda - R$ 14.645,00 Público - 1.184 pagantes Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista-SP.