Bragantino vence o Salgueiro e entra no G-4 pela 1.ª vez

O time paulista deixou o estádio Ademir Cunha, o Cunhão, só dependendo dele para conquistar o acesso à elite em 2012. Basta vencer seus próximos compromissos, contra Goiás e ASA, em casa, e depois o Paraná, fora. O Salgueiro segue na penúltima colocação da competição, com 26 pontos, e já estava rebaixado.

O Bragantino sabia que precisava da vitória, então tentou atacar desde o início do jogo. Mas encontrou um adversário, surpreendentemente, muito disposto e que teve maior domínio de bola no primeiro tempo.

O visitante voltou mais disposto no segundo tempo, tentando impor mais velocidade. E conseguiu o gol da vitória aos 10 minutos, com Romarinho. O lance começou com Luís Mário, que ficou com a bola no campo de ataque, pela direita, e tocou para Lincom, que caminhou em direção a grande área. Ao perceber que não dava para chutar, só rolou para Romarinho. O atacante bateu rasteiro e a bola passou por baixo do corpo de Luciano, que falhou no lance. Bragantino, 1 a 0.

Depois disso, o Bragantino não se arriscou muito e preferiu segurar o placar. Correu riscos, mas atingiu o seu objetivo.

O Salgueiro volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, em Juazeiro do Norte (CE), para enfrentar o Icasa no Estádio Romeirão. O Bragantino joga somente no sábado, às 17 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, quando enfrenta o Goiás.

FICHA TÉCNICA:

Salgueiro 0 X 1 Bragantino

Salgueiro - Luciano; Thony, Sérgio Rafael, Gustavo e Piauí; Amaral (Paulo Santos), Diego Paulista Rene e Matheus Silva (Elvis); Josi (Ricardinho) e Edmar. Técnico - Neco.

Bragantino - Gilvan; Luís Carlos (Murilo), André Astorga e Luis Henrique; Esley, Felipe, Reinaldo (Murilo Ceará), Luis Mário (Otacílio Neto) e Léo Jaime; Romarinho e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

Gol - Romarinho aos 10 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Pablo dos Santos Alves (ES).

Cartões amarelos - Renê, Romarinho, Reinaldo e Esley.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Ademir Cunha, em Paulista (PE).