Bragantino vira e goleia em casa o Paulista por 4 a 1 O Bragantino conseguiu uma virada essencial para seus objetivos no Campeonato Paulista. Nesta tarde, no Estádio Marcelo Stefani, goleou por 4 a 1 o Paulista pela 14.ª rodada e se aproximou dos primeiros colocados. Com os três pontos preciosos, o time alvinegro pulou para a sétima colocação, com 23 pontos. O primeiro tempo foi movimentado e com chances para os dois lados. Logo aos 5 minutos, após rebote do goleiro Felipe, Marcelo Oliveira colocou para dentro: 1 a 0. O time da casa foi para cima e teve três boas oportunidades. Mas apenas aos 45 minutos aconteceu o gol de empate. O goleiro do Paulista, Victor, dividiu a bola com Everton e o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza anotou pênalti. Na cobrança Júlio César empatou. O segundo tempo começou como acabou o primeiro: com o Braga no ataque. Logo aos dois minutos, no primeiro lance de perigo, Alex Afonso virou o jogo após jogada de Everton. Aos 27 minutos começou a goleada. Em um contra-ataque rápido, Everton tocou para Somália, que apenas empurrou para as redes. Três minutos depois, o treinador do Bragantino, Marcelo Veiga, tirou Alex Afonso e colocou Leandro. Na primeira oportunidade de Leandro, aos 33 minutos, mais um gol do time da casa. O jogador até driblou o goleiro Victor e mandou para o fundo das redes. BRAGANTINO 4 x 1 PAULISTA Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Cadu e Luis Henrique; Julio César (Somália), Moradei, Adriano, Everton e Andrezinho; Alex Afonso (Leandro) e Neizinho (Robson). Técnico: Marcelo Veiga. Paulista - Victor; Fábio Vidal (Victor Santana), Dema, Marcus Vinicius e Eduardo (Rodrigo Fabri); Rever, Fábio Gomes, Marcelo Oliveira e Diogo; Marcos Denner (Dauri) e Gilsinho. Técnico: Vagner Mancini. Gols - Marcelo Oliveira, aos 5 e Júlio César, aos 45 minutos do 1.º tempo. Alex Afonso, aos 2, Somália, aos 27 e Leandro, aos 33 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Cartões amarelos - Luis Henrique, Tiago Vieira, Robson, Marcelo Oliveira, Marcus Vinicius, Victor. Cartão vermelho - Cadu Renda - R$ 24.660,00 Público - 1.901 pagantes. Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista-SP.