Bragantino vira no final e derrota o Juventude por 3 a 2

O Bragantino encerrou uma série de três derrotas consecutivas ao bater o Juventude por 3 a 2, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela abertura da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogo, morno no primeiro tempo, ganhou um tempero especial nos minutos finais. A vitória deu esperança ao time do Bragantino, que chegou aos 36 pontos e subiu para o oitavo lugar na tabela de classificação, ainda longe do G-4 - o Ceará é o quarto, com 43. Já o Juventude acumulou sua quarta partida sem vitória fora de casa e, com 31 pontos, fica perto da zona de rebaixamento.

A partida ganhou emoção apenas no segundo tempo. Na primeira etapa, o Juventude desperdiçou diversas oportunidades e foi castigado aos 40 minutos, quando Diego Macedo arriscou de longe e abriu o placar para o Bragantino.

Na etapa final, Mendes virou o placar para o Juventude em três minutos. O primeiro gol saiu aos 31, após bate-rebate dentro da área. Aos 34, o artilheiro cobrou pênalti cometido pelo goleiro Gilvan sobre Diego Rosa e virou.

Entretanto, o final do jogo ainda reservou surpresas. Aos 36 minutos, Da Silva cometeu pênalti em Frontini, ao agarrar o atacante, e acabou expulso. Na cobrança, o atacante empatou para os paulistas, que viraram aos 43 graças a um gol do volante Juninho, que completou o cruzamento de Diego Macedo.

Agora, o Bragantino volta a jogar na próxima terça contra a Portuguesa, em Barueri. O Juventude, no mesmo dia, enfrenta o Vila Nova, em Goiânia.

BRAGANTINO 3 X 2 JUVENTUDE

Bragantino - Gilvan; Kadu, Carlinhos e Robson; Thiago Almeida (Mário), Adãozinho (Danilo Bueno), Paulinho, Lúcio (Juninho) e Diego Macedo; Léo Jaime e Frontini. Técnico: Marcelo Veiga

Juventude - Juninho; Jackson, Douglas e Da Silva; Bruno, Leanderson (Gustavo), Lauro (Diego Rosa), Tiago Renz e Ivo; Léo Dias (Zezinho) e Mendes. Técnico: Ivo Wortmann

Gols - Diego Macedo, aos 40 minutos do primeiro tempo; Mendes, aos 31 e aos 34 (pênalti), Frontini (pênalti), aos 36, e Juninho, aos 43 minutos do segundo tempo

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL)

Cartões amarelos - Paulinho, Gilvan e Mário (Bragantino); Juninho, Leanderson, Douglas e Mendes (Juventude)

Cartão vermelho - Da Silva (Juventude)

Renda - R$ 4.757,00

Público - 483 pagantes

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)