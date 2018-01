Bragantino volta à elite com Adãozinho O veterano volante Adãozinho foi o herói do acesso do Bragantino no Campeonato Paulista da Série A2, conseguido neste sábado à tarde, com a vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Juventus, na Rua Javari, em São Paulo (SP). Mesmo com um jogador a menos, Adãozinho comandou seu time à vitória, marcando dois gols e chegando ao seu 13.º acesso pessoal. O time de Bragança Paulista volta à elite paulista em 2006 depois de uma década fora. A vitória deixou o Bragantino com 10 pontos, dentro do Grupo 3, que já tinha o Juventus, com 11 pontos, e com vaga garantida na Série A1 e também para decidir o título da temporada na A2. O Comercial, que também tinha chance de ficar com a vaga, apenas empatou sem gols, com o Araçatuba, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). Assim ficou com sete pontos, em terceiro lugar, e o Araçatuba, com quatro, em último. Com seus dois gols - um de falta e outro de cabeça - , o motorzinho do meio-campo do Braga, aos 37 anos, deixou o campo como herói. Carregado nos ombros da torcida após a vitória sobre o Juventus, o meia com passagens por Palmeiras e São Caetano só conseguia dizer, emocionado: "Deu tudo certo, graças a Deus. Desde que cheguei ao Bragantino, tinha prometido que o colocaria de volta na Primeira Divisão. Quando perdemos dois jogos nesta segunda fase da A-2, disseram que a gente já estava morto e enterrado . Ta aí a resposta!" O Juventus saiu na frente bem cedo, com Lima, no primeiro minuto de jogo. Adãozinho empatou, de falta, aos 13 minutos. Aos cinco minutos do segundo tempo, o Bragantino perdeu o lateral-esquerdo Luís Henrique, expulso por lance violento. Edu marcou o segundo, aos 20 minutos, e Adãozinho completou o placar, aos 33 minutos, de cabeça. Enquanto isso, no Palma Travassos, o Comercial tropeçava em seus próprios erros e não conseguia superar a garra do Araçatuba, que demonstrou muita garra para se defender. Havia, é claro, um prêmio extra de R$ 10 mil oferecido pelo Bragantino para que o Comercial não vencesse. No final, o visitante ainda teve mais chances de abrir o placar nos contra-ataques.