Bragantino volta da Bahia e se concentra em Jarinu

Após perder a liderança isolada do Octogonal Final do Campeonato Brasileiro, o Bragantino retornou a Bragança Paulista nesta quinta-feira. E, contente, pelo bom resultado conseguido fora de casa: o empate, por 2 a 2, com o Bahia, na Fonte Nova lotada, com mais de 60 mil torcedores. Com 12 pontos, mas saldo inferior ao do Crac (8 contra 2), os paulistas ocupam a segunda colocação da fase final. A delegação, porém, não vai ficar na cidade. O técnico Marcelo Veiga levará todos os jogadores para Jarinu, no Hotel Fazenda Santa Filomena, lugar que ficarão até domingo, quando, às 17 horas, o Braga recebe o Atlético Goianiense. Para o confronto, o treinador não poderá contar com os zagueiros Vanderlei e Cris, além do meia Adãozinho, todos suspensos. A expectativa é de um grande público, uma vez que o time está muito perto do acesso. O presidente Marquinho Chedid adiantou que os ingressos serão vendidos entre 3 a 6 reais e com promoções para crianças até 12 anos e mulheres. "Queremos casa cheia para incentivar o nosso time a mais um bom resultado", disse o dirigente.