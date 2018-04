Braghetto desiste e final do Paulistão terá novo árbitro A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou que irá promover um novo sorteio, às 16 horas desta sexta-feira, para definir de forma surpreendente um árbitro que substituirá Rodrigo Braghetto no jogo de volta da final do Paulistão, entre Santos e Corinthians, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro.