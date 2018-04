Braian Rodríguez treina e deve atuar pelo Grêmio nesta quarta

Principal dúvida de Luiz Felipe Scolari para armar o Grêmio que entrará em campo diante do Campinense nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, Braian Rodríguez deverá atuar. O uruguaio participou normalmente das atividades nesta terça em Campina Grande e mostrou estar apto a reforçar a equipe.

Braian vem sofrendo com dores no ombro há algumas semanas, atuou no sacrifício nas últimas partidas e havia a possibilidade de ele ser poupado contra o Campinense. Mas o uruguaio deve utilizar uma proteção no local, a mesma que usou na atividade desta terça, e ir para o jogo.

Outro que provavelmente estará em campo na quarta é o lateral Matias Rodríguez. Recuperado de um corte no joelho que o tirou do duelo diante do São Paulo-RS no último domingo, o jogador também trabalhou normalmente e deverá voltar ao lado direito do Grêmio na vaga de Rafael Galhardo.

No que depender da equipe escalada na atividade técnica desta terça, o Grêmio deverá ir a campo contra o Campinense completo, com: Marcelo Grohe; Matias Rodríguez, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.