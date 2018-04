Braian Rodríguez volta a treinar e não deve ser problema para o Grêmio Recuperado de dores no ombro esquerdo, o uruguaio Braian Rodríguez deve ser mantido no time do Grêmio para pegar o Lajeadense, domingo, às 18h30, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, o atacante foi pela primeira vez na semana ao gramado do CT Luiz Carvalho, participou normalmente do treino coletivo e indicou que pode ser aproveitado no fim de semana.