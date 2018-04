Branco ameaça afastar jogadores no Fluminense

A derrota para o Coritiba no domingo amargou o clima no Fluminense. Nesta segunda-feira, o coordenador de futebol Branco classificou como ridículo o primeiro turno da equipe e garantiu que afastará quem não estiver comprometido no returno.

"Fui contratado para resolver os problemas junto com a comissão técnica. A partir de quarta-feira o jogador ou qualquer outro profissional que não estiver comprometido com esses 19 jogos, que representam a vida da nação tricolor, vou tirar do grupo", assegurou Branco, antes de ressaltar que o elenco precisa de vergonha na cara para sair dessa incômoda situação.

"Hoje a nossa situação é complicada, mas temos o turno inteiro para sair dela com disciplina e vergonha na cara. É necessário comprometimento acima de tudo", afirmou Branco. "O nosso primeiro turno foi ridículo e os jogadores se sentem envergonhados por isso. Não podem sair na rua, é uma situação muito incômoda, e eles vão sair dessa".

Com a derrota para o Coritiba, rival direto na zona de rebaixamento, o Fluminense caiu para a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos somados em 19 partidas. Na primeira rodada do segundo turno, a equipe carioca enfrenta o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi.