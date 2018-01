Branco aposta em retrospecto Os jogadores e a comissão técnica do Rio Branco estão confiantes na classificação do time para a próxima fase do Campeonato Paulista. Para isso, todos apostam no bom retrospecto que o time obteve em casa neste ano. Em sete jogos disputados no estádio Décio Vitta, o Rio Branco conquistou quatro vitórias e três empates. Ou seja, está invicto quando joga diante de sua torcida. Assim, a expectativa de vitória é a melhor possível, uma vez que o time precisa de apenas um ponto para se classificar. "Estamos muito bem na competição e obtivemos um ótimo retrospecto jogando em casa. Esperamos que a situação se mantenha", afirma o goleiro Gustavo, um dos destaques do time na competição. Já concentrados desde hoje, os jogadores do Rio Branco treinam nesta quinta-feira em dois períodos, sendo que à tarde deve ser realizado o coletivo que vai definir o time. A tendência é que a base seja mantida, mas podem acontecer mudanças no meio-campo e na lateral. "O time vai precisar de algo mais neste jogo. Vamos precisar mostrar, principalmente, que temos condições de garantir uma vaga nas semifinais. E contamos com a presença de nossa torcida para isso", diz o técnico Zé Teodoro. Estão à venda para a partida 14 mil ingressos, sendo que destes dois mil foram destinados à torcida da Ponte Preta. A venda acaba na manhã de sábado e o torcedor que pretendia comprar na hora deve mudar de idéia, uma vez que não serão vendidos tickets no dia do jogo.