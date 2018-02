Branco defende PC Gusmão das críticas no Fluminense O coordenador de Futebol do Fluminense, Branco, saiu em defesa do técnico Paulo César Gusmão, depois da derrota da equipe para o Volta Redonda, por 3 a 2, no domingo, em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do Rio. O dirigente deixou bem claro que o treinador conta com a sua confiança, mas disse que será importante vencer o Nova Iguaçu, sábado, em Édson Passos, para apagar a última impressão. ?Gostaria de jogar para acabar com esta história. A derrota em um grande clube traz desconforto. Todo mundo ficou surpreso com o resultado de domingo. Em competição de tiro curto, você não pode ter desatenção?, avisou Branco, que aposta na classificação do Fluminense para a semifinal da Taça Guanabara. ?Não vai ser uma derrota que vai atrapalhar o nosso planejamento. Temos que ter calma para dar suporte ao PC Gusmão?, garantiu o dirigente, defendendo o treinador das críticas depois do jogo com o Volta Redonda. Time O Fluminense será mais ofensivo no jogo de sábado, contra o Nova Iguaçu. Precisando da vitória para reagir, PC Gusmão Atuará com apenas um volante (Arouca), colocando três meias com pouco poder de marcação (Thiago Neves, Carlos Alberto e Cícero).