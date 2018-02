Branco diz que Fluminense acertou quatro contratações

O coordenador de futebol do Tricolor, o ex-lateral Branco, disse, nesta terça-feira, que o clube já acertou quatro contratações para a nova temporada. Mas não quis revelar os nomes. "No tempo certo eles serão anunciados." Especula-se nas Laranjeiras que dois desses quatro jogadores seriam os atacantes Dodô e Washington, que já teria acertado seu contrato, mas ainda disputa o Mundial de Clubes pelo Urawa Reds, do Japão. POSSE Em sessão solene marcada para o próximo dia 20, no salão nobre das Laranjeiras, o novo presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, Carlos Henrique Mariz Moreira, empossará oficialmente o presidente Roberto Horcades, reeleito para o triênio 2008/2010. Junto com Horcades também tomarão posse o vice-presidente geral eleito, José de Souza, e todos os demais membros dos Conselhos Diretor e Fiscal. Com 901 votos, contra 631 de Peter Siemsen e 215 de Paulo Mozart, Roberto Horcades foi reeleito presidente do Fluminense por mais três anos de mandato no dia 27 de novembro.