Branco diz que Luxemburgo assedia o meia Thiago Neves

O Palmeiras não mede esforços para contratar o meia Thiago Neves, que se meteu numa grande confusão ao assinar contrato com o Fluminense e o clube do Palestra Itália. Segundo o coordenador de Futebol do tricolor carioca, Branco, o técnico Varderlei Luxemburgo já ligou para o jogador, a fim de convencê-lo a vestir a camisa da equipe alviverde em 2008. Mas o dirigente garante que, apesar do assédio, o apoiador não deixará o time carioca. "O Vanderlei ligou para ele, mas o Thiago vai ficar no Fluminense. As coisas estão caminhando bem. Melhor até do que eu esperava", declarou Branco, confiante na formação de um time forte para a disputa da Taça Libertadores da América do ano que vem. Thiago assinou pré-contrato com o Palmeiras em agosto, recebeu R$ 400 mil de luvas, mas recuou quando o caso veio à tona. Pediu desculpas publicamente e disse que preferia ficar no Fluminense, onde firmou compromisso de renovação contratual. No entanto, o Palmeiras ainda não desistiu de tê-lo na equipe em 2008. Um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2007, ele viria para ser titular da equipe paulista. Provavelmente, atuaria ao lado de Valdívia. "Ele não sai", limitou-se a dizer Celso Barros, presidente da Unimed, empresa que patrocina o clube carioca.