Branco faz alerta ao Fluminense após derrota O coordenador de futebol do Fluminense, Branco, disse que a derrota sofrida para o Volta Redonda, por 3 a 2, no domingo, serviu para afastar o clima de favoritismo das Laranjeiras. Ele admitiu que o tropeço atrapalha o trabalho de todos, mas confia na capacidade da comissão técnica e do elenco para que o time se recupere no Estadual do Rio. ?Mas não podemos fechar os olhos para os erros?, avisou Branco, lembrando do grande investimento que o Fluminense fez para a temporada 2007, com a contratação de 16 reforços. Por isso, avisa o coordenador, os resultados precisam aparecer. Campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, o zagueiro Ânderson se reapresenta ao Fluminense pensando em conquistar uma vaga no time titular. Ele tem a concorrência dos experientes Luiz Alberto, Renato Silva e Thiago Silva, mas aposta no seu futebol e na boa fase para vencer a disputa interna. ?O título (Sul-Americano sub-20) certamente servirá de exemplo para a minha carreira, pois é importante acreditar nos objetivos até o fim. Agora, a meta principal é fazer um bom trabalho no Fluminense e brigar pela vaga de titular?, afirmou Ânderson.