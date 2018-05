Branco não chega a acordo e deixa o Fluminense

A falta de acordo se deu porque Branco não aceitou retirar a ação trabalhista que move contra o Fluminense. As conversas para a sua permanência foram iniciadas ainda no começo do mês, mas o ex-jogador não quis abrir mão do dinheiro que tem a receber do clube carioca - estima-se que sejam R$ 5 milhões.

Em seu site oficial, o Fluminense explicou a saída de Branco. "Tal decisão foi tomada em função das partes não terem chegado a um acordo para a suspensão do processo trabalhista movido pelo mesmo. Nada tem a ver com o profissional Branco, que muito bem prestou seus serviços a esta instituição nos anos em que aqui esteve", diz a nota.

O fato de Branco não seguir no clube para 2010 ainda pode atrapalhar na renovação do Fluminense com a Unimed. A parceira e principal patrocinadora do time queria a permanência do ex-jogador na coordenadoria para o ano que vem.