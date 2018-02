Branco promete confirmar reforços do Flu ainda nesta semana

O ex-lateral Branco, coordenador de futebol do Fluminense, prometeu confirmar nesta semana a contratação dos atacantes Dodô, que deixou o Botafogo, e Washington, que nesta segunda marcou um gol pelo Urawa Reds no Mundial de Clubes. O clube também sonha com Leandro Amaral, que pode entrar em litígio com o Vasco. Enquanto não acerta quem chega para reforçar o time na disputa da Libertadores, que o clube volta a disputar em 2008 depois de 23 anos, Branco admitiu o interesse do Grêmio pelo polivalente Soares, que chegou ao Fluminense no começo do ano, vindo do Figueirense. Soares atuou como volante, meia e até como atacante, mas não convenceu o técnico Renato Gaúcho em nenhuma das posições e agora pode voltar ao Sul.