Brandão desafia os galácticos do Real Madrid na Liga

MADRI - Os holofotes deverão estar voltados para os "galácticos" Kaká e Cristiano Ronaldo no confronto desta quarta-feira, entre Real Madrid e Olympique Marseille, pela Liga dos Campeões da Europa. Mas o atacante brasileiro Brandão, do time francês, quer aproveitar a vitrine proporcionada pelo encontro contra o poderoso clube espanhol para mostrar serviço e chamar a atenção do técnico Dunga.

Brandão sabe que o técnico da seleção está com o grupo para a Copa de 2010 quase fechado, mas luta por uma chance em "pelo menos um amistoso". "A maioria dos brasileiros aqui na Europa passou por categorias de base da seleção para chamar a atenção de clubes do exterior. Eu não. Foi tudo na raça", lembrou o atacante, que defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de chegar a Marselha. "Então acho que, para chegar onde cheguei, é porque tenho algum talento."

Nesta quarta-feira, em jogo da segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, Brandão sabe que tem uma boa chance de mostrar seu valor. Mesmo jogando em Madri. "Seria uma bela divulgação marcar e definir a vitória sobre o Real", disse o atacante brasileiro. Mas o clube espanhol, que faz um bom começo de temporada, promete não dar espaço para zebras dentro de seu estádio, apostando na força de Kaká, Cristiano Ronaldo e suas outras estrelas.

Ainda nesta quarta-feira, a Juventus vai a Munique enfrentar o Bayern pelo Grupo A. Será o retorno do meia Diego à Alemanha, onde atuou por três anos pelo Werder Bremen. "É um país muito especial para mim. Foi onde consegui mostrar um bom futebol", disse o jogador brasileiro, que é titular absoluto da equipe italiana.

Na primeira rodada da Liga dos Campeões, a Juventus empatou em casa com o Bordeaux, da França. "Este time já mostrou que tem capacidade de vencer. É só lembrar o que aconteceu em 2008, em Madri", lembrou o atacante Iaquinta, citando vitória da Juventus sobre o Real Madrid na última temporada.

O Bayern, apesar de ter derrotado na estreia o Maccabi Haifa, de Israel, vive um princípio de crise no clube. Além dos maus resultados do Campeonato Alemão, o técnico holandês Louis Van Gaal tem que contornar as reclamações do atacante Mario Gomez. Ele alega estar sendo pouco utilizado entre os titulares.

Em Old Trafford, Manchester United e Wolfsburg, que venceram na estreia, se enfrentam pela liderança do Grupo B. No time inglês, o treinador Alex Ferguson acredita que é o momento de Wayne Rooney mostrar que está no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo, Messi e Kaká. A esperança dos alemães é o atacante brasileiro Grafite, que fez três gols contra o CSKA Moscou.

Confira os oito jogos desta quarta:

Bayern de Munique x Juventus

Bordeaux x Maccabi Haifa

CSKA Moscou x Besiktas

Manchester United x Wolfsburg

Milan x Zurich

Real Madrid x Olympique Marseille

Apoel x Chelsea

Porto x Atlético de Madrid