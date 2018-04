Brandão e Lúcio treinam e devem voltar ao Grêmio

Ele será a única ausência porque o treinador gremista contou com dois retornos no treino desta terça-feira pela manhã. O lateral-esquerdo Lúcio e o atacante Brandão, ambos recuperados de contusão, voltaram a trabalhar normalmente e estarão à disposição para o confronto de domingo.

Brandão havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita na partida diante do Coritiba, no dia 8 de outubro, e vinha sendo desfalque desde então. Já Lúcio não atua desde o início de setembro, quando teve uma contusão na panturrilha direita. "Aos poucos, vou readquirindo o meu espaço e a minha forma. É tudo questão de tempo", declarou o lateral, animado com o retorno aos treinos.

Ainda no treinamento desta terça-feira, que mesclou um trabalho físico com uma movimentação tática no gramado, o volante Fábio Rochemback foi poupado e ficou no vestiário. De acordo com a comissão técnica gremista, no entanto, ele está confirmado para a partida de domingo.