Brandão quer ir mais longe no futebol Brandão, artilheiro do São Caetano no Rio São Paulo, é um exemplo de jogador de futebol inteligente. Não apenas dentro de campo, como principalmente fora dele, quando demonstra já nesse início de carreira que conhece as armadilhas da profissão. O atacante do São Caetano, que chegou ao ABC há menos de um mês e já marcou sete gols em nove partidas, procura falar o menos possível. Para conseguir alguma declaração contundente, só com muito custo. E mesmo assim seguida de um singelo apelo. ?Por favor, eu gostaria que você não publicasse.? O jogador aprendeu em casa que, no mundo do futebol, são poucas as pessoas confiáveis. Filho do ex-atacante Brandão, que encerrou a carreira em 1986, depois de passagens por clubes como Londrina e XV de Piracicaba, e de quem herdou o apelido, conta que se seguisse os conselhos da família hoje estaria bem distante do Estádio Anacleto Campanella. Leia mais no Jornal da Tarde