Branquinho marca três, e Santo André vence a primeira O Santo André conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista, neste domingo, em grande estilo. Depois de começar perdendo, a equipe do ABC contou com uma manhã inspirada do meia Branquinho, que marcou três gols, e venceu o Paulista por 4 a 2, no Estádio Bruno José Daniel.