Brasil abre 2005 na liderança do ranking A Fifa publicou nesta quarta-feira o primeiro ranking mundial de seleções de 2005, em que confirma o Brasil, atual campeão mundial, na liderança absoluta com 842 pontos, à frente da França (791) e da Argentina (785). A lista não traz alterações significativas nas 15 primeiras colocações. A próxima publicação está prevista para o dia 16 de fevereiro. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 842 pontos 2) França - 791 pontos 3) Argentina - 785 pontos 4) República Checa - 777 pontos 5) Espanha - 764 pontos 6) Holanda - 757 pontos 7) México - 753 pontos 8) Inglaterra - 751 pontos 9) Portugal - 747 pontos 10) Itália - 738 pontos