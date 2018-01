Brasil ainda é o 2º no ranking da Fifa A publicação desta quarta-feira do ranking da Fifa não trouxe novidades em suas quatro primeiras colocações. A França - atual campeã mundial - continua na liderança da lista, com 810 pontos, seguida do Brasil com 799. A Argentina, mesmo depois da vitória sobre o time de Luiz Felipe Scolari por 2 a 1 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, não ultrapassou a seleção tetracampeã e permanece na terceira colocação, com 794 pontos. A Itália ocupa o quarto posto com 737. Portugal subiu quatro colocações e passou da nona para a quinta posição, com 732 pontos. A Espanha vem em seguida, com 730. Colômbia é a sétima, com 719, e Holanda a oitava, com 717. A Inglaterra, depois da brilhante vitória sobre a Alemanha por 5 a 1, ascendeu seis colocações e agora ocupa o nono lugar no ranking enquanto o México subiu duas posições e voltou a figurar entre os dez primeiros, com 711. Confira o ranking das dez primeiras seleções: 1) França - 810 pontos 2) Brasil - 799 pontos 3) Argentina - 794 pontos 4) Itália - 737 pontos 5) Portugal - 732 pontos 6) Espanha - 730 pontos 7) Colômbia - 719 pontos 8) Holanda - 717 pontos 9) Inglaterra - 712 pontos 10) México - 711 pontos