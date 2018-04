Brasil amarga 5º lugar no ranking se seleções da Fifa

A seleção brasileira amarga a quinta colocação no ranking da Fifa, que teve sua atualização mensal apresentada nesta quinta-feira. Como praticamente não foram disputados jogos nesse período, apenas os resultados de três duelos acabaram sendo contabilizados pela entidade máxima do futebol, a lista não teve mudanças nas 17 primeiras posições, com a campeã do mundo, a Alemanha, encabeçando a relação.

O time alemão lidera o ranking, com 1.687 pontos, logo à frente da Argentina, vice na Copa do Mundo de 2014, com 1.494. A Bélgica é a terceira colocada com 1.457, enquanto a Colômbia está na quarta posição com 1.412 pontos.Vale lembrar que o time colombiano será adversário do Brasil na Copa América do Chile, que começa dia 11 de junho - o Brasil, de Dunga, estreia dia 11 contra o Peru.

Tendo vencido todos os jogos desde o retorno de Dunga ao comando da equipe nacional após a Copa de 2014, o Brasil permanece em quinto lugar, com 1.372 pontos. O Top 10 da lista é completado, em ordem, por Holanda, Portugal, Uruguai, Suíça e Espanha. A primeira movimentação na relação da Fifa se deu pela saída do México do Top 20. A equipe perdeu quatro posições, despencando do 18º para o 22º lugar, sendo ultrapassada por República Checa (18º), Eslováquia (19º), Argélia (20º) e País de Gales (21º).