Brasil amarga queda para 19.º lugar no ranking da Fifa

ZURIQUE - Assim como se mantém em jejum de vitórias contra grandes potências do futebol mundial, a seleção brasileira continua despencando no ranking da Fifa. O Brasil caiu da 18.ª para a 19.ª posição da listagem da entidade, atualizada nesta quinta-feira, reflexo do momento ruim vivido pelo time nacional dentro de campo.

Essa é a pior colocação amargada pelo País desde a criação do ranking, em 1993, sendo que a possível saída do top 20, algo impensável até pouco tempo atrás, vem se tornando uma ameaça cada vez mais real. Com 909 pontos, o Brasil está apenas nove à frente da 20.ª colocada, a Dinamarca, enquanto a nação Bósnia e Hezergovina figura no 21.º posto, também próxima dos brasileiros, com 896 pontos.

O Brasil acabou amargando mais uma queda no ranking depois de ter empatado com Itália e Rússia, em dois realizados amistosos na Europa, e goleado a Bolívia, no último sábado, em Santa Cruz de la Sierra.

E, se os brasileiros continuam caindo, a Espanha se manteve no topo do ranking, com vantagem confortável sobre Alemanha e Argentina, que sustentaram respectivamente a segunda e a terceira posições. A grande novidade do top 10 foi a ascensão expressiva da Croácia, que saltou do nono para o quarto posto e igualou a melhor posição de sua história, obtida após a conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo de 1998.

Vitórias conquistadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, contra Sérvia e País de Gales, levaram os croatas ao quarto lugar. Portugal, por sua vez, vem logo atrás depois de ter subido duas posições, fruto do empate com Israel e do triunfo sobre o Azerbaijão no qualificatório europeu para o Mundial.

Já Inglaterra e Itália caíram três postos cada uma e agora ocupam respectivamente a sétima e oitava colocações, enquanto a Holanda, que desceu uma posição em relação ao mês passado, figura no nono lugar. Já o Equador fez história ao pular de 11.º para 10.º, ultrapassando a Rússia (11.ª colocada), e pela primeira vez entrar no top 10, graças a triunfos sobre El Salvador e Paraguai.

Atrás de equatorianos e russos, Costa do Marfim, Grécia, México, Suíça, Bélgica, Uruguai e França completam, nesta ordem, o grupo dos 18 primeiros, logo à frente de brasileiros e dinamarqueses no ranking da Fifa, cuja próxima atualização será publicada no dia 9 de maio.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.538 pontos

2) Alemanha, 1.428

3) Argentina, 1.292

4) Croácia, 1.191

5) Portugal, 1.163

6) Colômbia, 1.154

7) Inglaterra, 1.135

8) Itália, 1.117

9) Holanda, 1.093

10) Equador, 1.056

11) Rússia, 1.052

12) Costa do Marfim , 1.008 1

13) Grécia, 986

14) México, 971

15) Suíça, 967

16) Bélgica, 953

17) Uruguai, 932

18) França, 914

19) Brasil, 909

20) Dinamarca, 900