Brasil amplia liderança no ranking da Fifa O Brasil, que conquistou a Copa das Confederações em junho, ampliou a vantagem na liderança do ranking mensal da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. O Brasil, atual campeão do mundo (2002), da Copa América (2004) e da Copa das Confederações, com direito a uma goleada de 4 a 1 sobre a Argentina na final, segue tranqüilo no topo da classificação com 846 pontos. A seleção pentacampeã do mundo supera a Argentina (787 pontos) e a Holanda (781). A República Checa ocupa o quarto lugar. A Alemanha, sede da próxima Copa do Mundo e que ficou em terceiro lugar na Copa das Confederações, subiu dez posições e agora ocupa o 11º lugar no ranking. O México, quarto lugar na Copa das Confederações, aparece em quinto lugar, à frente dos Estados Unidos. A próxima classificação será divulgada no dia 17 de agosto. Confira a lista dos 20 primeiros colocados: 1º - Brasil - 846 pontos 2º - Argentina - 787 3º - Holanda - 781 4º - República Checa - 778 5º - México - 768 6º - Estados Unidos - 765 7º - França - 749 8º - Inglaterra - 744 9º - Espanha - 744 10º - Portugal - 739 11º - Alemanha - 723 12º - Turquia - 716 13º - Japão - 715 14º - Itália - 713 15º - Irã - 711 16º - Irlanda - 711 17º - Suécia - 710 18º - Uruguai - 703 19º - Dinamarca - 698 20º - Grécia - 698