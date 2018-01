Brasil amplia vantagem sobre a Nigéria A seleção brasileira ampliou a vantagem sobre a Nigéria. Com um gol do atacante Adriano (Parma), aos 35 minutos do segundo tempo, o Brasil venceu agora por 3 a 0. A jogada do terceiro gol começou pela esquerda. Ricardinho lançou Kléber, que cruzou rasteiro para o meio da área. O goleiro nigeriano rebateu e Adriano - que pouco antes havia entrado no lugar de Luis Fabiano - completou. Os outros dois gols foram marcados no primeiro tempo, com Gil e Luis Fabiano.