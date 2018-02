Brasil aplica 7 a 2 na Bolívia no Sul-Americano sub-17 Depois de perder na estréia no Campeonato Sul-Americano Sub-17 do Equador, a seleção brasileiro conseguiu se redimir ao massacrar a Bolívia por 7 a 2, na noite desta quinta-feira, no Estádio Bellavista, na cidade de Ambato. O confronto foi válido pelo Grupo A da competição continental. O destaque do confronto foi o meia Lulinha, do Corinthians, que marcou quatro gols - ele é o artilheiro do torneio com cinco gols. Felipe, Fábio e Alex também marcaram para a equipe dirigida pelo treinador técnico Edgar Pereira, enquanto que adversários fizeram com Zabala e Suárez. Como tinha perdido na estréia para o Peru, por 2 a 1, o Brasil somou os três primeiros pontos na competição e continua na briga pela vaga na segunda fase. Em outro jogo da chave, o Chile também conseguiu a primeira vitória no torneio ao derrotar os peruanos por 3 a 1, com gols de Miguel Escalona e Danilo Bustos (2) - Luis Trujillo anotou para os adversários. Com os resultados, o Peru segue liderando a chave com seis pontos, o dobro do brasileiros, que ocupam a segunda posição por causa do saldo de gols. Já os chilenos estão em terceiro, também com três pontos. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam ao hexagonal final. O torneio no Equador dá quatro vagas para o Mundial da Coréia do Sul, que será disputado ainda neste ano. Na próxima rodada do Sul-Americano, o Brasil pega o Chile, no sábado, também na cidade de Ambato. Esta seleção deverá ser a base do time que vai representar o País nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, quando o futebol masculino será disputado pela categoria sub-17.