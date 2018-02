Brasil arranca empate com Paraguai no Sul-Americano sub-20 O Brasil suou, mas conseguiu manter a invencibilidade no Campeonato Sul-Americano sub-20. Na noite desta segunda-feira, o time comandado pelo técnico Nelson Rodrigues perdia o duelo de invictos com o Paraguai por 1 a 0 até cinco minutos antes do fim do jogo, quando Tchô marcou o gol de empate. A partida, que começou com quase meia hora de atraso devido a uma queda de energia na preliminar entre Peru e Bolívia, também foi interrompida por cerca de 15 minutos no segundo tempo pelo mesmo motivo. Com o resultado, o Brasil garantiu a liderança do Grupo A, com 10 pontos, seguido do Paraguai, com oito, e Chile, com seis. Essas três seleções já estavam classificadas para o hexagonal final. Bolívia, com quatro, e Peru, com nenhum, foram eliminados. O primeiro tempo foi equilibrado. O Brasil não cometia tantos erros de passe como nos jogos anteriores, mas também não deu trabalho ao goleiro Fernández. O lance de maior perigo foi um chute do corintiano Willian rente à trave direita. O arqueiro gremista Cássio também não precisou intervir nenhuma vez. No segundo tempo, porém, os paraguaios voltaram melhor e contaram com a costumeira má colocação da dupla de zaga formada pelos cruzeirenses Eliezio e Thiago Heleno para chegar ao gol. Aos 19 minutos, Benítez cruzou da esquerda e Cáceres, livre entre os defensores, desviou de primeira, com categoria: 1 a 0. Não houve muito tempo para reação. Aos 32 minutos, um apagão atingiu o Estádio Rio Parapati. A partida foi retomada depois de 15 minutos de interrupção, e o Brasil, que já havia assustado numa cabeçada por cima de Luiz Adriano, chegou ao empate numa bola enfiada por Edgar para Tchô. Foi o primeiro gol sofrido pela zaga paraguaia no torneio. Agora, a seleção deve enfrentar Uruguai ou Argentina na estréia da fase final, sexta-feira, em Assunção. O torneio garante quatro seleções no Mundial da categoria e duas na Olimpíada de Pequim. Ao contrário da chave brasileira, o Grupo B só conhecerá nesta terça-feira, na última rodada, os três classificados para a fase final. A líder Colômbia (6 pontos) enfrenta a Venezuela (com 3) e o Uruguai (vice-líder, também com 6 pontos) pega a Argentina (com 4). Ficha técnica: Brasil 1 x 1 Paraguai Brasil: Cássio; Amaral, Eliezio, Thiago Heleno (Edgar) e Carlinhos; Roberto, Lucas, Leandro Lima (Tchô) e Willian (Danilinho); Alexandre Pato e Luiz Adriano. Técnico: Nelson Rodrigues. Paraguai: Fernández; Escobar (Noguera), Aguillar, Barreiro e Salinas; Cáceres, Enciso (Montiel), Estigarribia e Molinas (Romero); Benítez e Velázquez. Técnico: E. Mastrángelo. Gols: Cáceres, aos 19, e Tchô, aos 60 minutos do segundo tempo. Árbitro: Roberto Silvera (URU). Cartões amarelos: Salinas, Escobar, Thiago Heleno, Lucas, Enciso e Tchô. Local: Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero (Paraguai).