Brasil arrasa Bolívia no Sub-20 O Brasil precisou de menos de meio tempo para destroçar a Bolívia, na segunda apresentação da fase de classificação do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. A equipe do técnico Valinhos fez 4 a 0 em 20 minutos da etapa inicial, com muita facilidade, e marcou a outros três gols no fim do jogo, sem forçar o ritmo. Placar final: 7 a 0. Com duas vitórias consecutivas ? bateu o Peru por 3 a 0 na estréia ?, a seleção brasileira lidera o grupo A do torneio, que tem ainda Equador e Uruguai. Os gols no primeiro tempo surgiram como se fosse treino. Os garotos do Brasil perceberam a fragilidade dos rivais e partiram para o ataque. A superioridade se manifestou logo aos 7 minutos, com o primeiro gol: Carlos Alberto pegou rebote, em chute de Dagoberto, e só teve o trabalho de tocar e comemorar. A troca de passes precisos levou ao segundo gol, aos 11, com Felipe Mello, que recebeu livre na área, girou o corpo e chutou colocado e rasteiro. Seis minutos depois, Felipe Mello aumentou a vantagem, ao desviar de cabeça cruzamento do lateral Daniel. Como tudo era farra, aos 20, Dagoberto gingou na frente de Gutierrez e foi derrubado ? pênalti que ele mesmo cobrou e marcou. O Brasil relaxou. Os meninos viram que não tinha graça alguma o jogo do adversário e resolveram abusar de firulas, dribles e chutes de qualquer distância. Ainda assim, chegavam à área boliviana quando queriam. Só não conseguiram mais gols porque em duas ocasiões o goleiro Ñandauca fez boas defesas. Mas, em várias outras, as conclusões foram para fora. O segundo tempo não mudou quase nada o panorama do jogo, e os dois times continuaram a representar os papéis que assumiram desde o início. A diferença é que o Brasil passou a atuar com mais displicência. As oportunidades apareciam, mas não havia capricho nas finalizações. Nessa toada descansada, o Brasil marcou o quinto gol, aos 25 minutos, numa bela jogada individual de Dagoberto. Logo depois, aos 27, Dudu fez o sexto e Williams, aos 43, o sétimo. O consolo da Bolívia foi ter mandado duas bolas na trave. O próximo adversário do Brasil exigirá bem mais: o Uruguai, time da casa, na quinta-feira, às 23 horas (horário de Brasília).