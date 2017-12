Brasil arrasa Tailândia no Futsal: 9 a 1 Com uma goleada de 9 a 1 sobre a Tailândia, a seleção brasileira de futsal avançou nesta quarta-feira para a segunda fase do Mundial, que está sendo realizado em Taiwan. O Brasil decide a primeira colocação do grupo B na sexta, diante da República Checa, às 10 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Os checos também somam duas vitórias na competição, mas perdem no saldo de gols. Até agora, os checos somam seis gols no saldo, contra 18 dos brasileiros. O Brasil busca seu sexto título mundial de futsal. A equipe foi campeã em 1982, 1985 e 1989 (quando o torneio ainda era organizado pela Fifusa, Federação Internacional de Futsal), além de 1992 e 1996 (já pela Fifa). Ao contrário do que aconteceu na primeira partida do Mundial, em que goleou a Austrália por 10 a 0, o Brasil precisou de paciência para vencer os tailandeses. Eles não se intimidaram pelo favoritismo dos brasileiros e deram trabalho para o goleiro Franklin. O time brasileiro, comandado pelo técnico Ferreti, conseguiu encaixar seu jogo apenas no segundo tempo. Aliviado com a vitória e a vaga assegurada na próxima fase, o ala Falcão afirmou: "A República Checa é um adversário forte, com bons jogadores, e já esperávamos decidir com eles a primeira colocação no grupo. Vai ser importante vencer porque quem tiver a melhor campanha pega um grupo melhor mais para frente." O artilheiro da partida desta quarta-feira foi Simi, com três gols anotados. Schumacher e Falcão marcaram outros dois, e Manoel Tobias e Índio fizeram um gol cada. O único gol da Tailândia, comandada pelo técnico brasileiro Gláucio Castro, foi marcado por Issarasuwipakorn. Pelo grupo D do Mundial, também nesta quarta-feira, Argentina venceu Portugal por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada do grupo. O gol do jogo foi marcado por Esteban González. Já o Irã ganhou de Cuba por 8 a 3. Com a primeira vitória, os iranianos passaram à terceira colocação da chave, com três pontos, e mantiveram as chances de classificação para a segunda fase. Os cubanos se complicaram e precisarão de uma combinação de resultados.