Brasil ataca o Paraguai por vaga Tudo o que a seleção brasileira não quer é chegar às rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas precisando buscar pontos para garantir vaga no Mundial. A última experiência, antes da Copa da Coréia e do Japão, não foi nada agradável. Carlos Alberto Parreira, assim, quer acabar de vez com o suspense e definir a classificação para a Alemanha-2006 neste domingo, às 16 horas, contra o Paraguai, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). De acordo com seus cálculos, a vitória neste domingo vai garantir o time na Copa. "Estaremos praticamente classificados." Como disse o treinador, o Brasil ainda não vai estar assegurado na competição matematicamente, mas só ficará fora se milagres ocorrerem até o fim do ano. A equipe tem 24 pontos e ocupa a segunda posição, atrás apenas da Argentina, já sem risco de não ir à Alemanha. Com o triunfo, a seleção de Parreira chegará a 27 e, na pior das hipóteses, mesmo que perca as últimas partidas, não se colocará abaixo do quarto lugar. Só Equador e Paraguai têm realmente possibilidades de ultrapassar o Brasil. Os quatro primeiros se classificam e o quinto disputa repescagem com o vencedor da Oceania. "Se vencermos, estaremos dentro e ganharemos moral para enfrentar a Argentina", declarou o lateral Cafu, que assistirá ao jogo das tribunas por estar suspenso. O substituto será Belletti. Na teoria, o Brasil sai com os três pontos do Beira-Rio, que receberá lotação máxima - os 56 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O Paraguai tem seleção limitada e jogará pelo empate. O técnico Aníbal Ruiz escalará equipe extremamente defensiva e explorará os contra-ataques. Esse, aliás, é o único temor de Parreira, que escalará uma das formações mais ofensivas desde que voltou ao comando da seleção. Kaká e Ronaldinho Gaúcho terão liberdade para armar e atacar, e Adriano e Robinho ficarão na frente para finalizar. Os laterais, Belletti e Roberto Carlos, também poderão avançar, um de cada vez. "O Paraguai vai vir muito fechado, precisaremos ter paciência e cuidado, caso contrário, poderemos ser surpreendidos", analisou Parreira. "O Paraguai não tem medo de dar chutão para o ataque e explorar a bola parada", acrescentou. "Mas a qualidade individual do Brasil deve fazer a diferença." A equipe, desde terça-feira reunida, fez somente um coletivo, e ruim, na tarde de sexta-feira, em Teresópolis. A principal atração para o público será a presença dos dois melhores dribladores do futebol brasileiro - e talvez mundial -, Robinho e Ronaldinho Gaúcho, que começarão um jogo oficial juntos pela primeira vez. Os dois fizeram parceria no início do ano, em fevereiro, em amistoso vencido pelos brasileiros por 7 a 1 contra a seleção de Hong Kong, em Hong Kong. E Ronaldo? - Uma das questões mais abordadas durante a semana de preparação foi sobre Ronaldo, que ganhou férias da comissão técnica, depois de ter pedido dispensa da Copa das Confederações. Tema que, aliás, ainda irrita Parreira. E se Robinho e Adriano forem bem, como achar lugar para encaixar Ronaldo? Parreira teria coragem de deixá-lo no banco? "Tomara que eles (Adriano e Robinho) arrebentem e depois eu resolvo o problema. Preocupar-se antes do tempo é preocupar-se duas vezes."